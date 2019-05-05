Гуайдо признал, что не смог свергнуть Мадуро

Каракас, , 05:09 — REGNUM Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо признал, что попытка свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро обернулась провалом. Военные не поддержали мятежников, заявил Гуайдо в интервью газете The Washington Post.

Гуайдо полагал, что военные начнут массово переходить на сторону оппозиции, что вынудит Мадуро покинуть президентский пост. Однако оппозиционеры просчитались. Вероятно, нужно больше военных, предположил Гуайдо.

Читайте также: В Венесуэле преодолеваются последствия попытки госпереворота

Лидер оппозиции дал понять, что может одобрить возможное вторжение США в Венесуэлу. Подобное предложение со стороны Вашингтона будет оценено и, вероятно, рассмотрено парламентом, заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля Гуайдо призвал народ и военных поддержать его операцию «Свобода» и свергнуть президента Николаса Мадуро, однако попытка госпереворота не удалась и ситуация в Каракасе осталась под контролем законных властей.

Читайте ранее в этом сюжете: Associated Press выяснило, когда США упустили шанс свергнуть Мадуро