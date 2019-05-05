Турция обвинила Израиль в ударе по офису Anadolu в Газе

Анкара, , 04:10 — REGNUM Офис турецкого информагентства Anadolu на территории сектора Газа попал под удары израильской авиации. Об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем микроблоге в Twitter.

Чавушоглу назвал инцидент «новым примером безудержной агрессии» израильской стороны, а также насилием над невинными людьми. Министр обвинил Израиль в «преступлении против человечности» и заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Армия обороны Израиля объявила о воздушной атаке на десятки целей в секторе Газа в ответ на пуски 50 ракет с территории анклава. Одной из 120 атакованных целей, уточняла пресс-служба ЦАХАЛ, стало шестиэтажное здание в престижном районе Рималь в городе Газа.

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