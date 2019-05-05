Боевики объединяются для атаки в сирийской зоне Идлиб

Идлиб, Сирия, , 03:37 — REGNUM Объединение различных отрядов боевиков наблюдается на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Не исключено, что террористы готовят наступление на город Хама, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Он отметил, что концентрация боевиков зафиксирована в последние дни в районах населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта. Отряды различных группировок объединяет вокруг себя исламистская коалиция «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Российские военные полагают, что таким образом готовится удар по городу Хама.

Как сообщало ИА REGNUM, Идлиб — последняя из сирийских провинций, контролируемая боевиками. По данным российского Генштаба, терроисты контролируют Идлибскую зону деэскалации на 99%.

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