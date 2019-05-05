Воскресенье, 5 Мая 2019 года
03:57:12 МСК

Боевики объединяются для атаки в сирийской зоне Идлиб

Политика

Отрядами различных группировок руководит исламистская коалиция

Идлиб, Сирия, 5 мая 2019, 03:37 — REGNUM  Объединение различных отрядов боевиков наблюдается на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Не исключено, что террористы готовят наступление на город Хама, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Он отметил, что концентрация боевиков зафиксирована в последние дни в районах населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта. Отряды различных группировок объединяет вокруг себя исламистская коалиция «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Российские военные полагают, что таким образом готовится удар по городу Хама.

Как сообщало ИА REGNUM, Идлиб — последняя из сирийских провинций, контролируемая боевиками. По данным российского Генштаба, терроисты контролируют Идлибскую зону деэскалации на 99%.

Читайте ранее в этом сюжете: Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить