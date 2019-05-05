Медведев поздравил ФК «Зенит» с чемпионским титулом

Москва, , 01:52 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил петербургскую команду «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу. Поздравление главы правительства опубликовано на его странице в социальной сети «Вконтакте».

Медведев назвал триумф «Зенита» заслуженным и поздравил с этим событием не только самих футболистов, но и всех, кто за них болел.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая петербургский «Зенит» в пятый раз стал чемпионом России, сыграв вничью с грозненским «Ахматом» в матче 27-го тура российской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1:1. Московский клуб «Локомотив», занимавший в турнирной таблице вторую строку, проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 2:0 и лишился шансов на продолжение борьбы за первенство.

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