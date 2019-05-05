Небензя спел в ООН советскую песню о моряке

Нью-Йорк, США, , 01:34 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и солистки арт-группы «Soprano Турецкого» исполнили песню «На побывку едет молодой моряк» в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Об этом сообщают «Известия».

Выступление было импровизированным и состоялось после демонстрации фильма о проекте «Песни Победы» — гастролях хора Турецкого, исполнявшего в разных странах мира военные песни. После фильма артисты выступили перед зрителями, пригласив дипломата присоединиться к ним.

Небензя не только спел известную советскую песню, но и станцевал вместе с участницами группы. Проект «Песни Победы» представитель РФ назвал «культурной дипломатией без границ».

Песня «На побывку едет молодой моряк» была написана в 1957 году поэтом Виктором Боковым и композитором Александром Аверкиным. Она входила в репертуар певицы Людмилы Зыкиной.

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