В Алжире арестован брат бывшего президента Бутефлики

Алжир, , 00:43 — REGNUM Младший брат экс-президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики Саид арестован службами безопасности страны, сообщает информационный портал Alg24. Саид Бутефлика долгое время был советником главы государства и влиял на принятие им важнейших решений.

Арест Саида Бутефлики произошел 4 мая. Также помещены под стражу бывший координатор служб безопасности Алжира генерал-майор Атман Тартаг и бывший руководитель Департамента разведки и безопасности, корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен.

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Все трое дают показания и, как ожидается, в ближайшее время предстанут перед военным трибуналом города Блида, уточняет портал TSA. Ранее замминистра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах заявлял, что Медьен причастен к заговору против военных, а Саид Бутефлика узурпировал власть в то время, когда бывший лидер не мог должным образом руководить страной из-за болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля, на фоне массовых протестов в стране, глава Алжира Абдель Азиз Бутефлика подал в отставку. Временным президентом стал Абдель Кадер Бен Салах, 4 июля в стране пройдут выборы главы государства.

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