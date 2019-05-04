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Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией

Политика

«Это Украине надо»

Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией
Иллюстрация: Kremlin.ru
Виктор Медведчук

Киев, 4 мая 2019, 23:32 — REGNUM  Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией. Об этом заявил в «Большом интервью» на телеканале «112 Украина» глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Это Украине надо (налаживать отношения с РФ), это Зеленскому надо, это Зеленский должен налаживать отношения, по разным причинам, — сказал Медведчук. — Я могу привести массу аргументов в пользу этого».

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» выразил мнение, что в Москве будут внимательно следить за первыми действиями Зеленского и в зависимости от этого строить отношения.

Напомним, в апреле 2019 г. глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью Financial Times заявил, что действующий президент Украины Пётр Порошенко не хочет мира на территории Украины.

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