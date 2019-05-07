Ликвидированные террористы и суд над педофилами: тюменский апрель

Елена Миронова, , 10:26 — REGNUM

Апрель в Тюменской области был богат на громкие события федерального уровня. Скандалы, интриги, расследования. Террористы, стрельба по маршрутке и возле торгового центра, вызов следователей из Москвы плачущей матерью, чей ребёнок стал жертвой гомосексуалистов-педофилов. На этом «горячем» фоне не менее любопытны конфликты с участием чиновников. С них и начнём обзор.

«Забивают по клавишам вместо гвоздей»

Всероссийский тренд бить наотмашь чиновника его же словами и фразами проявился в апреле в Голышмановском районе Тюменской области, который прославился неким электронным письмом, авторство которого приписывают руководителю аппарата главы района Наталье Шаховой.

«Прошу выйти из группы дискуссионный клуб «Голышмановский городской округ» как лично, так и как «фэки». Указанная группа анонимна и содержит много фейков, разъяснения которых направлены только на негатив. В случае выявления работников, находящихся в этой группе, будут приняты меры, связанные с утратой доверия, и т. д. У меня достаточно каналов для выявления указанных фактов, прошу это сделать самостоятельно. Необходимые дискуссии и обсуждения направлять на официальный сайт, доступный для всего населения и просмотра «Голышманово: телевидение и радио (главный городской)», — гласит текст письма, авторство которого приписано Шаховой.

Моментально администрация паблика «Голышмановский городской округ» публикует пост «Помогите достучаться до губернатора!», в котором говорится о возмущении рядовых сотрудников администрации района этим письмом, о потере подписчиков группы и так далее.

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Уверения главы Голышмановского района Александра Желтоухова об искусственно созданной шумихе были проигнорированы негодующей общественностью. По его словам, имела место устная рекомендация сотрудникам администрации не сидеть в рабочее время в социальных сетях, так как это мешает рабочему процессу. «По утрате доверия» увольнять сотрудников, которые состоят в локальных пабликах, не собираются. Однако группа «Голышмановский городской округ» необъективно подаёт ситуацию в районе, считает Желтоухов. По его мнению, её ведут «те, кто ничего не делают, ни гвоздя не вбили в пользу района, а только пишут».

А губернатор Тюменской области Александр Моор ответил. Через свой паблик в социальной сети.

«Жители Голышмановского района пишут мне о том, что глава аппарата администрации в ультимативном порядке призывает выйти из сообщества в соцсетях, в котором обсуждаются проблемы Голышманово. Об этой ситуации услышал, хочу внести ясность. Вы можете быть подписаны на любые страницы — это ваше полное право. Работайте спокойно и не переживайте», — отметил глава региона Александр Моор.

Коллегам из администрации Голышмановского городского округа глава региона посоветовал читать сообщения во всех пабликах, а не только в официальных, и «обращать внимание на проблемы в своём муниципалитете независимо от того, в каких источниках жители об этом пишут».

Однако это не единственный скандал районного масштаба в Тюменской области. Администрация Аромашевского района пыталась в апреле взыскать социальную выплату с сокращённой преподавательницы, ныне судебного пристава. Суд встал на сторону ответчицы, так как она является более слабой стороной во взаимоотношениях с органами исполнительной власти.

Администрация района обратилась в суд с иском к Ш. о взыскании суммы целевой социальной выплаты в размере 1,2 млн рублей, которую она получила как молодой специалист Голышмановского агропедколледжа в рамках соглашения об обеспечении жильём. Ответчица Ш. по договору взяла на себя обязательства работать в учебном учреждении не менее пяти лет с даты выдачи целевых денег.

Однако молодую женщину уволили по сокращению штатов раньше срока. И администрация района стала требовать от неё жилищную выплату. Ответчица в свою защиту заявила, что после сокращения на работу в агропромышленном комплексе или социальной сфере она устроиться не смогла из-за отсутствия вакантных мест. Она состояла на учёте в Центре занятости как безработная. Затем была вынуждена трудоустроиться в службу судебных приставов, где работает в настоящее время.

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Жильё куплено, женщина условия договора нарушила не по собственной воле, проживает в сельской местности. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований администрации Аромашевского района. Решение не обжаловано и вступило в законную силу.

Шантаж или отчаяние?

Жительница деревни Гусево Тюменского района Марина Р. покорила федеральные медиаресурсы тяжбой с местными властями из-за дороги, которую проложила за собственный счёт. Пока она безуспешно пытается взыскать с властей Тюменского района затраты на дорожное покрытие в размере 128 тыс. рублей.

Женщина сообщила журналистам, что в 2016 году она взяла в 20 км от Тюмени, в деревне Гусево, в аренду земельный участок, построила на нём дом. Однако подъехать к нему было невозможно по причине земляной дороги, которая раскисала в распутицу. Она дважды отсыпала 200 метров сельского проезда песком, асфальтной срезкой и пескощебнем. Теперь через суд она пытается вернуть затраты: стоимость материалов и работ в сумме 128 тыс. рублей, и за моральный ущерб 30 тыс. рублей.

«На сайте госзакупок 200 метров дороги стоят около одного миллиона рублей. Мы никак на этой дороге не зарабатывали, не извлекали прибыли. Мы ещё и сэкономили бюджетные деньги», — возмущается решением суда Марина Р.

И хотя проезд был построен в основном на её личные средства, дорогой пользуются все подряд.

Тюменский районный суд её иск к администрации района не удовлетворил. Сейчас Марина Р. обращается в вышестоящий суд, областной.

В районной администрации поясняют, что вопрос о дороге по ул. Рабочая в деревне Гусево не приоритетный и на строительство проезда в 2019 году бюджетные деньги не предусмотрены. И то, что построила Марина Р. — это типичный незаконный самострой. Истице районный суд отказал в возмещении расходов и морального вреда, так как она не доказала заявленную сумму расходов.

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Марина Р. признала, что чеков у неё на стройматериалы нет, но каждую отгрузку песка или щебня она готова подтвердить свидетельством соседей, которые тоже вложили 20 тыс. рублей в проезд. И заявила, что, в случае неудовлетворения её исковых требований к властям Тюменского района, она готова нанять грейдер и снести дорогу.

Москва рассудит

В центральном аппарате СК России проверяется информация о нарушениях при расследовании уголовного дела о склонении к мужеложству несовершеннолетнего в Тюменской области. Причиной реагирования следственных органов стала информация, изложенная в видеообращении матери пострадавшего ребёнка.

Алёна Т. записала и выложила в интернете жуткий рассказ, как в отношении её 14-летнего сына двое взрослых мужчин совершили действия сексуального характера. Как положено ответственному родителю, она обратилась в полицию с заявлением. Было заведено сперва одно уголовное дело по ч. 5 статьи 134 УК РФ («Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные группой лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста»), потом его разбили на два, чтобы совратители получили более мягкое наказание, не в составе группы. Сейчас в ходе судебного разбирательства одного из подозреваемых выпустили из СИЗО.

Женщина признаёт, что её ребёнок изменил ранее данные показания, чтобы смягчить наказание совратителям, так как мать одного из подсудимых умоляла пожалеть её сына-инвалида. Взамен им обещали компенсировать моральный вред. Потом выяснилось, что сын Алёны Т. был не единственным совращённым мальчиком. При этом педофилы рискуют выйти на свободу с чистой совестью.

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СКР заинтересовало видеообращение женщины в части доводов об умышленном занижении квалификации преступных деяний с целью смягчения наказания лицам, привлечённым к уголовной ответственности. Также было отмечено свидетельство матери совращённого сына о давлении со стороны сотрудников районного отдела регионального СК России и родственников обвиняемых.

«Сотрудниками центрального аппарата СК России организована проверка доводов, приведенных в обращении женщины», — говорится в официальном заявлении СКР России.

Спустя время Алёна Т. сообщила тюменским СМИ о приёме у руководителя СУ СКР по Тюменской области генерал-майора Александра Кублякова, который извинился за своих сотрудников. Дело о совратителях возвращается на доследование, сообщила мать пострадавшего.

«Отличная работа, товарищи офицеры!»

Самым впечатляющим событием апреля 2019 года в Тюмени стала контртеррористическая операция, в результате которой были ликвидированы боевики.

«Мы привыкли к тому, что живём в Сибири и многие проблемы современного мира просто не доходят до нас. В Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция. Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещённой в России террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти люди готовили в Тюмени теракт», — написал по итогам контртеррористической операции на своей странице в соцсети Александр Моор.

Операция прошла вечером 12 апреля, была подготовлена и проведена в сжатые сроки. Сотрудники МЧС, медики, а также представители подразделений мэрии Тюмени и правительства области провели эвакуацию более сотни тюменцев из оцепленного района. Людей поместили в охраняемое здание, обеспечили всем необходимым.

«Было сделано самое главное — никто не пострадал из наших людей. Ни из тех, кто носит погоны, ни из тех, кто живет простой гражданской жизнью. Отдельно хочу обратиться к тем, кто этой ночью штурмовал убежище террористов и чьи портреты из соображений безопасности мы, возможно, никогда не увидим — отличная работа, товарищи офицеры! Спасибо!» — выразил благодарность глава региона.

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Террористам было предложено сдаться. Они открыли ответный огонь. Иного решения, как ликвидация бандитов, принять не было возможности. После уничтожения боевиков в частном доме, где они засели, были найдены боеприпасы, оружие, запрещённая литература. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям Уголовного кодекса «Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

«Был разочарован действиями некоторых людей, которые сразу начали в социальных сетях сочинять небылицы. Зачем люди писали и распространяли вещи, которые не видели сами? А ещё у преступников нашли после штурма смартфоны. И я все думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видеостримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ.

Это все очень серьёзные темы для нашего дальнейшего общественного разговора», — подытожил Александр Моор результаты контртеррористической операции.

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Развлечения пьяных стрелков

В социальных сетях Тюменской области вечером 29 апреля 2019 года появилось видео оцепленного торгового центра «Шулаверы» в городе Заводоуковске. Полицейские задержали мужчину с предметом, похожим на стрелковое оружие. Пострадавших нет, сообщают полицейские.

В СМИ утверждают, что пьяный мужчина устроил стрельбу в воздух у торгового центра из ружья «Сайга». В полицейской пресс-службе информируют лишь о том, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения хулиган 1977 года рождения страдает психическим расстройством и состоит на соответствующем учёте. Он задержан, оружие изъято и отправлено на экспертизу.

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В этот же день, 29 апреля, пьяный мужчина расстрелял из пневматического пистолета маршрутное такси в Тюмени. Задержанный 32-летний тюменец пояснил, что таким образом он решил проверить мощность недавно приобретённого оружия. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).