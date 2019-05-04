В Раде назвали «комфортную» дату для инаугурации Зеленского

Киев, , 19:45 — REGNUM Большинство депутатов Верховной рады Украины считают «комфортной» датой инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского 28 мая. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

«Дата инаугурации В. Зеленского 28 мая комфортна для большинства депутатов», — сказал он.

По его словам, многие народные избранники настроены на то, чтобы Зеленский после 27 мая вступил в должность, тогда у него не будет права распускать парламент.

4 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидерами фракций украинского парламента заявил, что на Украине пока рано говорить о роспуске Рады.

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