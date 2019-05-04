Южная Корея и США обсуждают военные учения КНДР

Сеул, , 19:30 — REGNUM В связи с проведением военных учений в КНДР главы МИД Южной Кореи Кан Ген Хва и Госдепа США Майкл Помпео обсудили по телефону тему пусков в ходе этих учений ракет малой дальности, сообщает 4 мая Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную резиденцией президента Южной Кореи «Чхонвадэ».

Как сообщает южнокорейское информационное агентство «Ренхап», выпущенные Северной Кореей ракеты не могут считаться баллистическими, из чего следует, что КНДР не нарушала резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих баллистические ракетные испытания. Об этом на условиях анонимности агентству сообщил чиновник военного ведомства Южной Кореи.

Сразу после получения информации о пусках совещание в Сеуле провели советник по национальной безопасности президента Южной Кореи, глава разведуправления и министр обороны. Источник «Ренхап» сообщает о принятом решении усилить мониторинг ситуации и обмен информацией с американской стороной.