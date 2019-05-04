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Зеленский о роспуске Рады: «У меня нет полномочий»

Политика

«Будут полномочия — все услышат ответ»

Зеленский о роспуске Рады: «У меня нет полномочий»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Верховная рада Украины

Киев, 4 мая 2019, 19:13 — REGNUM  На Украине пока рано говорить о роспуске Рады. Об этом, как передаёт «СТРАНА.ua», заявил избранный президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидерами фракций украинского парламента.

«У меня нет полномочий (по роспуску Рады), — сказал Зеленский. — Будут полномочия — все услышат ответ».

26 апреля представитель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского считают возможным досрочный роспуск Верховной рады с учётом того, что в парламенте нет коалиции.

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