Си Цзиньпин поздравил нового монарха Таиланда с коронацией

Бангкок, 4 мая 2019, 19:00 — REGNUM В Большом Королевском дворце тайской столицы Бангкока проходит церемония коронации нового короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна, сообщает 4 мая Синьхуа.
Приветственную телеграмму королю направил председатель КНР Си Цзиньпин.
Новый монарх получил благословение религиозных деятелей и политиков, получил королевские регалии и надел корону. Затем, во второй половине дня, король получил поздравления с коронацией от королевской семьи, Национальной законодательной ассамблеи (парламента) и Верховного суда.
Церемония коронации продолжится на следующий день и по традиции рассчитана на три дня.