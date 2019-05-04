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Си Цзиньпин поздравил нового монарха Таиланда с коронацией

Политика

Церемония и связанные с ней торжества продлятся три дня

Бангкок, 4 мая 2019, 19:00 — REGNUM  В Большом Королевском дворце тайской столицы Бангкока проходит церемония коронации нового короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна, сообщает 4 мая Синьхуа.

Приветственную телеграмму королю направил председатель КНР Си Цзиньпин.

Новый монарх получил благословение религиозных деятелей и политиков, получил королевские регалии и надел корону. Затем, во второй половине дня, король получил поздравления с коронацией от королевской семьи, Национальной законодательной ассамблеи (парламента) и Верховного суда.

Церемония коронации продолжится на следующий день и по традиции рассчитана на три дня.

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Зарубежная хроника
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