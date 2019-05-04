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Зеленский пообещал ответить РФ «креативными и быстрыми» ходами

Политика

«Готовим (ответ РФ)»

Киев, 4 мая 2019, 17:28 — REGNUM  Украина подготовит «нескольких ходов» на действия Российской Федерации, предоставляющей в упрощенном порядке гражданство РФ жителям Донбасса. Об этом, как передает УНИАН, сообщил новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.

«Готовим (ответ РФ), — отметил Зеленский. — У нас (Украины) есть несколько ходов, скажем так».

По его словам, представителям руководства Украины в выборе ответных шагов нужно быть «креативными», «быстрыми» и «умными».

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Как передавало ИА REGNUM, указ, предоставляющий жителям ДНР и ЛНР право на получение гражданства РФ в упрощённом порядке, подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 г.

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