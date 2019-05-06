Дети-миллионеры и скандальное собрание в тундре: Ямал в апреле

Елена Миронова, , 14:55 — REGNUM

Новации в экономике, льготы многодетным семьям, скандальные декларации о доходах и административное дело за митинг в открытой тундре. Этим и многим другим запомнится апрель 2019 года ямальцам.

Шероховатости реформы и новый широтный ход

Апрель 2019 года запомнится заявлением губернатора Ямала Дмитрия Артюхова на Арктическом форуме о разработке проекта «Северный широтный ход — 2» (СШХ-2). Проект является логическим продолжением «Северного широтного хода». СШХ-2 — это строительство железнодорожной линии протяжённостью 170 км от станции Бованенково до порта Сабетта и модернизация железнодорожных путей от станции Обская до Бованенково. Данный путь откроет прямой выход для грузов Урала к Северному морскому пути.

Для вольготности бизнеса при воплощении проекта СШХ-2 правительство ЯНАО намеревается предоставить отечественным компаниям инвестиционный налоговый вычет. В ближайшее время все заинтересованные в СШХ и СШХ-2 субъекты — «Газпром», «НОВАТЭК», «Российские железные дороги» и правительство Ямала — готовятся, по словам Дмитрия Артюхова, подписать отправной документ. СШХ-2, по мнению главы ЯНАО, возможно реализовать на концессионной основе, без бюджетного финансирования.

Напомним, в конце 2018 года на Ямале приступили к строительству Северного широтного хода. В проект входит ж/д магистраль общей протяженностью 707 км, которая включает в себя как строительство новых железнодорожных путей и инфраструктуры, так и реконструкцию существующих. А именно, реконструкцию станции Обская-2; строительство железнодорожного участка станция Обская-2 — Салехард; строительство мостового перехода через реку Обь; железнодорожной линии Салехард — Надым (Хорей); моста через реку Надым; реконструкцию железнодорожного участка Надым (Хорей) — Пангоды и Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево.

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Помимо этого, в регионе приступили к освоению озёр Тазовского района. Они будут включены в перечень рыбоводных участков. Уже определены границы первого участка, расположенного на полуострове Гыдан в 120 км от посёлка Антипаюта.

Особенностью Тазовского района является его расположение за полярным кругом. В окружном департаменте агропромышленного комплекса специальная комиссия одобрила первый для региона арктический рыбоводный объект площадью 28 гектаров. Предприниматель, желающий заниматься там выращиванием чира, направил соответствующее заявление в департамент АПК ЯНАО.

Рыба чир относится к отряду лососеобразных и к семейству сиговых, наряду с ряпушкой, омулем и сигом. Вес одной рыбины чира может достигать 16 кг. Имеет плотное мясо и мало костей, за что чира и ценят потребители. Свежемороженый чир, согласно открытым данным, в среднем по стране стоит около 700 рублей за килограмм, копчёный — 1 500 рублей. Оптовые организации предлагают консервы и пресервы из чира 200−350 рублей за стандартную банку.

Разведение чира выгодно с точки зрения пропитания, бизнеса и трудоустройства аборигенов Ямала, отмечают в правительстве региона. Отметим, что в 2018 году в Ямало-Ненецком автономном округе принята «дорожная карта» развития аквакультуры, направленная на восстановление популяций ценных видов рыб.

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Социальным прорывом можно назвать введение в апреле на Ямале льготного проезда к месту проведения отпуска для детей из многодетных семей в возрасте от двух до 18 лет. Данная мера социальной поддержки нужна, чтобы отпуск ямальским семьям не влетал в копеечку в плане транспортировки к местам отдыха. Обычно на семью в пять человек приходится по 100 тыс. рублей только за авиабилеты. Это серьёзное бремя даже для людей со средним достатком. А отпуск ямальцам необходимо проводить вне региона по причине короткого светового дня.

«Нами определена максимальная стоимость билета на самолёт — 2,5 тысячи рублей два раза в год, то есть туда и обратно к месту проведения отпуска. По 28 маршрутам, которые есть из городов Ямала — будет возможность приобрести льготные билеты», — пояснил нововведение Дмитрий Артюхов.

На новую меру поддержки многодетных семей Ямала из регионального бюджета будет выделено 120 млн рублей. Воспользоваться ею смогут порядка 15 тысяч детей.

Работать по льготной цене будет авиакомпания «Ямал». Такое решение принято по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидии из регионального бюджета.

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Реализация мусорной реформы проходит неидеально по всей стране. Не гладко она стартовала и на Ямале. С переходом на новую систему обращения с отходами ямальцы переплатили за содержание и ремонт жилья. К таким выводам в апреле пришла прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

С 1 января 2019 года услуга по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) переведена из статуса «жилищной» в статус «коммунальной». В этой связи услуга сбора и вывоза ТКО подлежала исключению из состава платы за содержание и ремонт жилья. Однако в ходе проверки прокуратурой Салехарда установлено, что ООО «Ямалкомэнерго» в январе 2019 года незаконно начислило жильцам 11 многоквартирных домов плату за жилищные услуги с учетом затрат на сбор и вывоз ТКО (2,37 руб/кв.м) по обслуживаемым домам общей площадью 43 573,2 кв.м.

Аналогичные неправомерные взимания управляющими компаниями с граждан платы за сбор и вывоз ТКО, выявлены прокурорами городов Новый Уренгой, Ноябрьска, Пуровского и Надымского районов.

В итоге, внесено несено 12 представлений директорам управляющих компаний, по результатам рассмотрения которых ямальцам сделали перерасчет платы за жилищные услуги на общую сумму 222,6 тыс. рублей.

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Впрочем, на организованную Минэкологии горячую линию по новой системе обращения с отходами меньше всего звонков получили именно с Ямала. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин 7 апреля в интервью «Российской газете». По мнению бывшего главы ЯНАО, тому способствовала хорошая подготовительная работа и продуманность внедрения «мусорной» реформы в регионе.

Врач в опале, тундра занята

Не обошлось в апреле на ямальской земле без скандалов федерального уровня. В Ноябрьске развернулся крупный медицинский конфликт. Ранее больница этого ямальского города прославилась визитом мужа пациентки за правильным диагнозом с топором. Ныне мать годовалой девочки обвинила в гибели дочери детского хирурга из местного перинатального центра. Женщина сделала это публично, на видео, снятом молодым блогером. Врач подал заявление в СКР и прокуратуру с требованием привлечь за клевету 19-летнего студента факультета журналистики, сделавшего запись.

Видео с рассказом убитой горем матери широко распространено в социальных сетях. Её дочь родилась с серьёзными патологиями. На свет девочка появилась после экстренного кесарева сечения, ей пришлось сделать две операции по поводу непроходимости кишечника и спасать ногу от тромбоза.

Девочку выписали домой с больным кишечником — его содержимое выводилось через стому. Родители решились на обследование в Москве. Там назначили закрытие стомы. Начался сепсис и ребёнок едва выжил. Московские врачи подлечили девочку и выписали домой. Через четыре месяца у ребёнка вновь возникли осложнения с кишечником и её не смогли спасти тюменские медики. Виновным в гибели дочери в цепочке от Ямала до Тюмени мать девочки «назначила» детского хирурга из Ноябрьска, делавшего первоначальные операции. Если бы не ввели стому, не было бы тромбоза и остальных бед со здоровьем ребёнка, считает женщина.

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На данный момент следствие выясняет истинные причины гибели ребёнка. Поданы заявления в прокуратуру и СКР. Встречное обращение поступило в правоохранительные органы и от хирурга, который после видео-обвинения переживает мощный буллинг — его травят незнакомые люди со всей страны. Врач в сложившейся ситуации склонен обвинять блогера, который со своим товарищем не удосужились выслушать мнение второй стороны.

«Хочу, чтобы передо мной извинились и опровергли абсолютно лживую информацию. Пусть следственные органы дадут правовую оценку действиям молодых людей. Имеют ли они право оклеветать человека, не удостоверившись в его виновности. Моя позиция такова — за свои слова надо отвечать. Если вы голословно в категоричной форме обвиняете врачей, так будьте добры, ответьте за свои действия согласно российскому законодательству. Понимаю, что у героини ролика свои мотивы, только ей понятные, но молодые люди перешли все границы этики и морали, выставляя её горе напоказ», — прокомментировал ситуацию детский хирург.

Подробнее в сюжете: Ямальский врач подал иск на «собирателей в соцсетях лайков на горе других»

Отстаивать собственную точку зрения активно протестным ямальцам приходится и на политическом фронте. На представителя КПРФ завели административное дело за организацию несанкционированного митинга в новопротовской тундре, а именно за «организацию публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении».

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Напомним, кочевые оленеводы Ямала встретились в тундре 27 марта 2019 года и выдвинули ряд требований главе региона Дмитрию Артюхову и депутатам Заксобрания ЯНАО. В списке пожеланий — разрешить вылов сиговых пород рыбы для коренных жителей Ямала, ведущих кочевой образ жизни, и обеспечить аборигенов Севера гарантированной работой на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Помимо этого, оленеводы и рыбаки Новопортовской тундры категорически не согласны с прокладкой газопровода через Обскую губу. Также они требуют взять расследование по убийству их товарища Николая Хоротэтто под особый контроль, так как считают, что преступление совершено вахтовиками и поэтому уголовное дело пущено на самотёк.

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Встречу тундровиков полицейские называют «несанкционированным митингом» по причине присутствия флага с символикой партии, политических высказываний и собрании нескольких человек. Протокол об административном нарушении в региональном отделении КПРФ назвали абсурдным.

«У них в паспорте написано «место проживания — ямальская тундра». Грубо говоря, они собрались у себя дома, на кухне. Что он должен был в заявке отмечать? Широту и долготу?» — возмутилась в беседе с Ura.ru депутат окружного Заксобрания Елена Кукушкина.

В сети бурно обсуждают правомерность действий властей. Одни отмечают, что многие тундровики имеют реальную прописку в посёлках. Другие поддерживают мнение ямальского лидера коммунистов.

«Представил, как кочевники подают уведомление на собрание в тундре, но получают отказ по причине того, что на это время в тундре назначено другое мероприятие. Тундра занята!», — с юмором воспринимают протокол комментаторы в сети.

Миллионы у взрослых и детей

Депутаты Заксобрания ЯНАО уже никого не удивляют своими доходами в десятки миллионов рублей. По итогам декларационной кампании 2018 года в тройке самых состоятельных всё те же фамилии, что и в 3017 году — это «генералы» нефтегазовых предприятий Соловьёв, Арно, Карякин.

Парламентарием Ямала с самыми высокими денежными доходами вновь стал гендиректор ООО «Криогаз — Высоцк» Сергей Соловьёв. Он держит пальму первенства, невзирая на упавшие доходы. В 2017 году он задекларировал 120 млн рублей дохода, в 2018 году — 99,6 млн рублей.

Депутат Заксобрания ЯНАО, гендиректор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно задекларировал в 2017 году 70,8 млн рублей дохода. В 2018 году он стал богаче на 20 млн рублей, заработав 92,4 млн рублей.

Гендиректор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Карякин задекларировал в 2017 году 65,2 млн рублей дохода. В 2018 году, заработав 93,8 млн, он опередил Олега Арно. Прибыль составила 28 млн рублей.

Что касается имущества самых богатых парламентариев ЯНАО, то оно осталось неизменным — земли, иномарки, снегоболотоходы. Самолётов, вертолётов, иностранных владений и яхт в их собственности нет. Неизменным осталось также их членство в партии «Единая Россия».

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Настоящий фурор произвели отнюдь не ямальские депутаты с их миллионами, а декларация о доходах за 2018 год депутата Заксобрания ЯНАО Эдуарда Яунгада. Его несовершеннолетние дети «заработали» за 2018 год 2,77 млн рублей. Парламентарий пояснил СМИ доходы потомков продажей квартиры, которая была в долевой собственности. Сделка была согласована с органами социальной защиты, и на каждого из двух детей был открыт специальный счёт.

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Согласно представленной декларации сам Эдуард Яунгад в 2018 году имел доход 21,5 млн рублей, годом ранее он заработал 13,5 млн рублей.

«Ничего, кроме Корана»

В Новом Уренгое ждёт суда молодой человек, знавший, но не сообщивший о вербовке жителей города в боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Напомним, весной 2018 года в этом ямальском городе сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали 20 участников «спящей» террористической ячейки. В результате мероприятия было изъято большое количество экстремистской литературы, видеоматериалы и средства связи с координаторами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанные готовили серию терактов в городах России, в том числе и в Москве.

А в марте 2019 года в здании молельного дома мусульманской религиозной организации «Ихсан», расположенном в микрорайоне Коротчаево города Нового Уренгоя, обнаружена брошюра «380 больших грехов» автора Ибн Хаджара аль-Хайтами (материал, который запрещён в РФ). Данное произведение решением Первомайского районного суда города Владивостока было признано экстремистским и внесено в Федеральный список экстремистских материалов под № 2841.

Муфтий Духовного управления мусульман Ямала Хайдар-хазрат Хафизов сообщил в апреле 2019 года о подписании приказа о еженедельной ревизии литературы во всех мечетях ЯНАО на наличие экстремистских материалов с составлением актов проверки.

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«На сегодня список экстремистских материалов перешагнул за три тысячи наименований, и этот список продолжает пополняться еженедельно. Легче всего решить вопрос таким образом, чтобы в мечетях кроме Корана не было никакой другой литературы», — заявил Хайдар-хазрат Хафизов.

Спектакль против коррупции

Борьба с коррумпированностью чиновников на Ямале не стихает. В аффилированной с правительством региона некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО» прокурорами в апреле были выявлены хищения бюджетных средств. Установлено, что фондом в 2017 году был заключён договор на оказание консультационных услуг с ООО Юридическое бюро «Альянс-Право». Фирма должна была оказывать поддержку 300 субъектам малым предприятиям на территории автономного округа. Согласно отчётности юридическому бюро были оплачены работы на сумму 900 тыс. рублей. Но фактически услуги не оказывались, полагают в прокуратуре. Другой организации Гарантийным фондом были оплачены работы на сумму 820 тыс. рублей. Предполагается, что там тоже услуги не исполнялись. Возбуждены и расследуются два уголовных дела.

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В Пуровском районе ЯНАО возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества при проведении работ по устройству водоочистных сооружений.

Предварительно установлено, что 25 мая 2018 года между муниципальным предприятием и одним из предпринимателей заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей и устройству водоочистных сооружений в посёлке Пуровск на сумму более 18 млн рублей. Бизнесмен смонтировал не соответствующие техническим требованиям резервуары общей стоимостью более 2 млн рублей. Муниципальный служащий, зная об этом, подписал акт приёмки работ. Таким образом, бюджету Пуровского района причинён ущерб в размере более 2 млн рублей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району против предпринимателя и чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в холодной воде из-под крана в посёлке Пуровск было обнаружено превышение нормативов по железу, аммиаку, марганцу. После длительных судебных разбирательств прокуратуре в марте 2017 года удалось добиться решения в пользу обязательного строительства очистных сооружений в данном населённом пункте Ямала.

Несмотря на введённую в эксплуатацию водоочистную станцию, вода в дома пуровчан поступала жёлтого цвета. Власти посёлка оправдывались тем, что представитель завода-изготовителя обнаружил в водоочистке ряд недоработок.

«К сожалению, приобретенная станция водоочистки оказалась не до конца укомплектована оборудованием, необходимым для подачи в сеть чистой воды. В частности, требуется установка дополнительных насосов», — сообщал начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района Олег Резвов.

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«Коррупционные связи тщательно скрыты, тем не менее, здесь, на Ямале нам удалось достигнуть определённых результатов. Наводится порядок в строительной отрасли, ряд недобросовестных руководителей разного уровня — от мала до велика, уволены со своих должностей. И против них возбуждены уголовные дела. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Больше не должно быть случаев, когда наши жители переезжают в новые квартиры, которые трещат по швам. И никто за это не понёс ответственности», — заявил на заседании антикоррупционной окружной комиссии Дмитрий Артюхов.

С коррупционными проявлениями на Ямале борются даже дети. В Ноябрьске юношеский театр поставил антикоррупционный спектакль. Премьера состоялась 21 апреля. Сценарий постановки придумали учащиеся театральной студии, потерявшей здание при реализации проекта реконструкции городского парка. Главными героями постановки стали чиновники города. Согласно сюжету, они выгоняют театральную студию на улицу из здания детского центра, которое юные театралы занимают уже не один год.

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Предприниматель Виктор Данилов приобрёл помещение этого театра около 10 лет назад.

«Но теперь у администрации города возник проект по реконструкции парка. Ну и, вероятно, это место им понадобилось. Они обратились в суд, требуя признать это здание самовольной постройкой и снести. Здание на 1,3 метра своей одной стеной выходит за пределы участка, который сама эта администрация в аренду и предоставила. То есть получается, что в момент предоставления участка в эксплуатацию была допущена кадастровая ошибка, а это потом послужило основанием для того, чтобы обратиться в суд. И суд администрацию поддержал», — поясняет Данилов.

То есть на данное здание есть выданные самой же горадминистрацией разрешения на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию.

Как сообщил телекомпании «Вести-Ямал» первый заместитель главы администрации Ноябрьска Андрей Власов, в марте 2019 года на суде выяснилось, что здание нынешнего детского театра было выделено под кафе, приобретено предпринимателем Даниловым за миллион рублей. Ему предлагают компенсацию в 3 млн рублей, бизнесмена устроили бы 8 млн рублей. Однако в мэрии Ноябрьска готовы рассмотреть очередные условия мирового соглашения несмотря на решение суда, который признал постройку самовольной, а значит, подлежащей сносу.

На месторождениях всё по-прежнему

На месторождениях Ямала в апреле 2019 года произошла авария с человеческими жертвами, выявлены факты загрязнения нефтепродуктами лесных участков, а также невыплаты зарплаты вахтовикам. Словом, всё как обычно.

На двух лесных угодьях близ Ноябрьска АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» допустило два нефтеразлива площадью более 1,6 га и более 3,8 га. Мероприятия по рекультивации предприятие не приняло, ущерб, причинённый землям лесного фонда в результате хозяйственной деятельности, повлекшей деградацию почвы, возмещён не был, отметили в прокуратуре.

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» лишь по решению суда провело рекультивацию загрязненных земельных участков. Был взыскан в доход государства ущерб, нанесённый лесному фонду, размером в 31 847 180 рублей.

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В ходе прокурорской проверки надымского подразделения ООО «Газпром трансгаз Югорск» установлено, что предприятие более 20 лет эксплуатировало восемь участков магистральных газопроводов протяженностью более 740 км. В нарушение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» филиалом не проводилась экспертиза по продлению срока безопасной эксплуатации газопроводов. Согласно решению Надымского городского суда газовики должны были исправиться. Отмечается, что требования прокуратуры были исполнены.

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В апреле было возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на Северо-Русском месторождении и травмировании ещё двух. По мнению следствия трагедия произошла по причине нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

В ходе доследственной проверки установлено, в ночь на 3 апреля 2019 года на участке строящегося газопровода на Северо-Русском месторождении в Тазовском районе Ямало-Ненецкого округа, при проведении пневматических испытаний участка трубопровода на прочность и герметичность, произошел отрыв приваренной заглушки. Под действием давления воздуха участок трубопровода пришел в движение. Рабочие оказались не в то время в не том месте.

По мнению следствия, лицо, ответственное за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ, допустило нахождение работников ООО «Нова» в охранной зоне пневматических испытаний. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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А рабочим с месторождения Западное четыре месяца не выплачивали зарплату. Они обратились в апреле в следственный отдел по городу Новый Уренгой.

По предварительным данным следствия, руководством ООО «Регионстрой» с декабря 2018 года допущена задолженность по заработной плате бригаде монтажников и сварщиков, работавшим на объектах строительства вблизи города Новый Уренгой, а также на месторождении Заполярное.

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Следствием принимаются меры по установлению имущества должника с целью возмещения образовавшейся задолженности.