Непростительная ошибка для коммуниста: мэру Новосибирска поставили «двойку»

Новосибирск, , 16:44 — REGNUM Традиционный митинг в честь дня Международной солидарности трудящихся в Новосибирске запомнится не только как Первомай, который объединил представителей разных политических партий, но и тем, что мэр города Анатолий Локоть продемонстрировал своё незнание истории, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После 1 Мая на сайте новосибирского обкома КПРФ появилась новость под заголовком: «Наш мэр — Локоть»: Новосибирские коммунисты приняли участие в Первомайском митинге». В материале приводится цитата речи Локтя, который также является первым секретарём Новосибирского областного комитета КПРФ и членом Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, которую он произнёс на праздничном митинге на площади Ленина с трибуны.

«В этом году у праздника юбилей — 130 лет назад Второй конгресс Коминтерна принял решение о праздновании 1 Мая как Дня солидарности трудящихся. Праздник менял свое политическое предназначение. Именно в советское время он стал символом труда, когда все трудовые коллективы показывали свои достижения. У нас в городе мы приняли решение возобновить эту традицию, — сказал «красный» мэр (так его назвали на сайте КПРФ).

Слова Локтя тут же проанализировали в социальных сетях и указали на непростительную для коммуниста ошибку.

«Ужассс!!! Как теперь людям-то в глаза смотреть?»

«Историков в штате не хватает. Кадровый вопрос сегодня весьма актуален…»

«Увы, при этом так много слов про историческую память».

Если вкратце, то критика сводится к тому, что Коминтерн был основан 2 марта 1919 года и принять решение о праздновании 1 Мая 130 лет назад не мог. Решение это в 1889 году было принято Парижским конгрессом II Интернационала.

«Кроме того, с самого начала это был праздник труда, но именно борьбы труда, пролетариата против эксплуатации, против правящего капитала. А в СССР, где существовала формальная власть трудящихся, трудящимся не было позволено бороться за свои права против власти и потому советская власть превратила его в ВДНХ — лишь бы трудящиеся не говорили о своих проблемах. Сейчас Первое мая постепенно, и это правильно, снова говорит о проблемах трудящихся. Но коммунист Локоть снова оказался во власти и не может стать в один ряд с работниками против эксплуатации. И ещё, не видеть разницы между Коминтерном, ленинским Коммунистическим интернационалом, и прежним Интернационалом — совершенно непростительная ошибка для коммуниста. Это значит, что он никогда не читал даже сталинского «Краткого курса ВКП (б)» и не понимает самого главного в истории мирового коммунистического движения в ХХ веке», — отметил главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров.

А доктор исторических наук, экс-вице-губернатор Новосибирской области (с 11 мая 2012 года по 6 апреля 2014 года — прим. ИА REGNUM ) Виктор Козодой поставил мэру «двойку по истории» и предложил свои услуги как преподавателя истории.

«Так что, пока Анатолию Евгеньевичу по «Истории международного коммунистического и рабочего движения» только двойка. Подготовиться к пересдаче. Кстати, дабы не считали меня, что я там чего-то такое, то готов прочитать курс лекций по истории международного коммунистического движения, как для уважаемого Анатолия Евгеньевича, так и для всего парт актива. Бескорыстно, в смысле даром. Ну, а то неудобно как-то …», — написал Козодой на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первомайском шествии в Новосибирске проследовали около 23 тысяч человек. Колонны возглавили глава Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. Однако традиционнымэтот Первомай назвать нельзя — Андрей Травников (ЕР) и Анатолий Локоть (КПРФ) шагали вместе в одной колонне.

А вот колонны ЕР и КПРФ оказались в самом конце шествия.

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