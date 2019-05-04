Москва, , 15:35 — REGNUM

Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Сам Артеменко рассказал, что его контракт истекает в июле, но уйти он решил сейчас по двум причинам. Во-первых он банально устал, так как занимает эту должность уже пять лет, а это были не самые простые пять лет в жизни Украины и работать пришлось очень много.

Вторая причина — это предложение перейти на другую работу, которое ему поступило.

Известно, что президент Украины Пётр Порошенко уже подписал указ об отставке Артеменко.