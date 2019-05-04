В Праге прошла конференция по безопасности 5G

Прага, , 14:56 — REGNUM Международная конференция по вопросам безопасности сетей мобильной связи пятого поколения (5G) прошла в Праге 2−3 мая. Об этом сообщает Bloomberg.

Международная конференция под эгидой премьер-министра Чехии Андрея Бабиша проводилась с целью выработки рекомендаций по безопасному внедрению сетей 5G. В работе конференции приняли участие эксперты и представители национальных служб безопасности более чем 30 стран, включая страны ЕС, Японию, Южную Корею, Австралию и США.

В предложениях, выработанных на конференции, содержатся предостережения от сотрудничества с поставщиками телекоммуникационного оборудования из стран, не подписавших международные соглашения о кибербезопасности и защите данных. Отмечается, что решения, принятые на конференции, носят рекомендательный характер.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в официальном заявлении поддержала предложения, принятые на конференции.

«Правительство Соединенных Штатов планирует использовать Пражские предложения в качестве руководства для обеспечения нашего общего процветания и безопасности», — отмечается в заявлении Сандерс.

Напомним, с прошлого года администрация США начала оказывать давление на правительства других стран, настаивая на необходимости установления запрета на использование китайского оборудования при развёртывании сетей 5G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа может отказаться от обмена данными со странами-партнёрами, которые решат использовать телекоммуникационное оборудование китайской компании Huawei.

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