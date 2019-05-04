Делегация американских общественников посетила Крым

Симферополь, , 14:37 — REGNUM Члены делегации общественных деятелей из США, которые побывали в Крыму, поделились своими впечатлениями от посещения полуострова. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает РИА Новости.

Член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер отметил, что всем членам делегации Крым очень понравился и они буквально влюбились в полуостров.

«Мы очень удивлены, что политика США довольно радикальна по отношению к Крыму. Я не вижу причину, почему мое правительство не может стать хорошим другом Крыма и России», — сказал Макинтаер.

Он подчеркнул, что Крым и его жители совершенно не заслуживают такого отношения со стороны США. Что касается санкций и военных провокаций США против полуострова, то они совершенно «безосновательны и не имеют смысла».

При этом Макинтаер пояснил, что простые американские граждане просто не знают, в какой ситуации оказались крымчане, так как к ним не поступает «взвешенная информация» о ситуации в Крыму.

Общественник отметил, что члены американской делегации не смогли воспользоваться своими банковскими картами в Крыму, и это вызывает серьезные проблемы для туристов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крым прибыла делегация общественных деятелей из США. Члены делегации пробудут на полуострове пять дней.