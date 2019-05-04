На Украине обиженные Порошенко люди собрались ему мстить

Киев, , 14:05 — REGNUM На Украине собралась «неформальная группа» людей, которые пострадали от действий нынешней власти и желают добиться уголовного преследования пока ещё действующего президента Петра Порошенко и его людей. Об этом сегодня, 4 мая, заявила заместитель главного редактора портала «Страна.ua» Светлана Крюкова в эфире телеканала NewsOne.

Журналистка рассказала, что данная «неформальная группа» обладает достаточным интеллектуальным и финансовым ресурсом, а также привлекла к расследованию крупные частные детективные компании, которые изучают информацию об офшорах, недвижимости и счетах Петра Порошенко.

«Это люди, которые понимают, как работает украинская система правосудия, все эти интриги, договорняки, в которых может утонуть кто угодно. И без оглядки на них и на решения президента они хотя вести свою кампанию и посадить Порошенко», — сказала Крюкова, имея в виду нового президента Владимира Зеленского.

Она добавила, что избранный президент Зеленский в эту «неформальную группу «не входит, так как за годы президентства Порошенко он властью обижен не был.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине очередные выборы президента республики выиграл шоумен Владимир Зеленский с рекордным результатом 73% голосов во втором туре. Инаугурация Зеленского должна пройти до 3 июня.