Донецк, , 12:57 — REGNUM Украинские нацисты из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в отношении которых в России возбуждено уголовное дело, вывесили над своими позициями в Донбассе флаг вермахта — вооруженных сил гитлеровского Третьего рейха. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил военный корреспондент министерства обороны Донецкой Народной Республики Дмитрий Астрахань.

Он рассказал, что «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был переброшен в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ, которая находится на линии фронта вблизи населенного пункта Марьинка.

«Мы находимся на позициях Народной милиции ДНР вблизи населенного пункта Марьинка, где на усиление к 24-й бригаде был переброшен нацистский полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И в первые же дни своего присутствия там нацисты отметились, вывесив на всеобщее обозрение флаг вермахта — армии нацистской Германии. Делают они это в преддверии 9 Мая», — рассказал Астрахань.

Корреспондент подчеркнул, что, вывесив флаг вермахта над своими позициями, украинские нацисты в очередной раз опровергают заявления властей в Киеве, которые рассказывают о неких европейских ценностях и демократии.

Астрахань рассказал, что эти нацисты уже несколько раз обстреливали мирных жителей и совершили несколько военных преступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские нацисты, или бандеровцы, воюют в Донбассе с первых дней этого конфликта. Именно они отличаются крайними зверствами против мирного населения и никогда не соблюдают режим перемирия, который устанавливают противоборствующие стороны на переговорах в Минске.