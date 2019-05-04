Суббота, 4 Мая 2019 года
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Пентагон обвинил Китай в краже технологий двойного назначения

Политика

В отчёте Пентагона говорится, что правительство Китая получает доступ к иностранным технологиям путём промышленного и кибершпионажа

Вашингтон, 4 мая 2019, 13:02 — REGNUM  В министерстве обороны США заявили, что правительство Китая использует промышленный и кибершпионаж для приобретения технологий двойного назначения. Выдержки из отчёта Пентагона для Конгресса США приводит CNN.

В отчёте Пентагона о вооружённых силах Китая говорится, что правительство КНР использует множество разных методов для получения доступа к технологиям других государств.

«Китай получает иностранные технологии за счёт импорта, прямых иностранных инвестиций, создания зарубежных центров исследований и разработок, совместных предприятий, научно-исследовательских и академических партнёрств, найма иностранных экспертов, а также промышленного и кибершпионажа», — говорится в отчёте Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2019.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Массачусетский технологический институт изменил политику сотрудничества с иностранными организациями. В частности, из-за ужесточения требований к международным проектам институт отказался от дальнейшего сотрудничества с китайскими компаниями Huawei и ZTE.

Читайте ранее в этом сюжете: Ведущий технический институт США прекратил сотрудничество с Huawei и ZTE

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