Президент Турции: атаки на экономику — попытки вмешаться во внутренние дела

Анкара, , 12:45 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 75-м заседании правления Союза торговых палат и бирж Турции (TOBB) в Анкаре, заявил: «Причиной усиления давления на нас является стремление разрушить экономическую мощь Турции и пресечь укрепление наших позиций на международной политической арене». Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что, по словам главы государства, все вызовы в экономической сфере, с которыми сталкивается Турция в последнее время, напрямую связаны с попытками вмешательства в ее внутренние дела. Президент отметил, что статистические показатели свидетельствуют о начале нового этапа экономического развития страны. Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что правительство Турции поставило перед собой цель создания 2,5 млн новых рабочих мест. Он также отметил: «В первом квартале 2019 года число трудоустроенных в Турции возросло на 100 тысяч человек. Снижение безработицы — важный показатель развития страны».

Турецкий лидер подчеркнул: «В наших силах — сохранить и приумножить достижения, которых наша страна добилась за последние 17 лет в экономической сфере благодаря тесному сотрудничеству правительства с бизнес-сообществом».