Иерусалим, Израиль, , 11:56 — REGNUM

Армия обороны Израиля засекла пуски 50 ракет с территории сектора Газа по целям на израильской территории. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Израиль и Палестина Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным израильских военных, большинство ракет, запущенных с территории сектора Газа, удалось перехватить. Сколько ракет достигло цели, не уточняется. О жертвах и разрушениях также не сообщается.

Израильские ВВС атаковали как минимум две пусковые установки ракет на севере сектора Газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая с территории Газы также осуществлялись запуски ракет по территории Израиля.