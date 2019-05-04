Бывший глава ЦРУ: Пакистан использует терроризм как оружие против Индии

Нью-Дели, , 12:35 — REGNUM Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Морелл заявил, что Пакистан использует терроризм в качестве оружия в борьбе против Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на интервью Майкла Морелла.

В своей речи бывший глава ЦРУ предположил, что Пакистан является «одной из наиболее опасных стран мира». Майкл Морелл подчеркнул, что пакистанское руководство придерживается стратегии создания террористических ячеек и применения их в борьбе против Индии. По мнению бывшего главы ЦРУ, Пакистан не осознает, что держать подобные группировки под полным контролем невозможно и в конце концов террористы выступят против собственно пакистанского руководства.

В интервью Майкл Морелл также особо отметил, что пакистанцы рассматривают Индию в качестве угрозы собственному существованию. Тем не менее, по словам бывшего главы ЦРУ, Индия сосредоточила свое внимание не на уничтожении Пакистана, а на собственном экономическом развитии.