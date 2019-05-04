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Премьер-министр Индии создаст министерство по борьбе с нехваткой воды

Политика

Основной задачей нового ведомства станет обеспечение оптимального использования водных ресурсов страны

Премьер-министр Индии создаст министерство по борьбе с нехваткой воды
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Чистая вода

Нью-Дели, 4 мая 2019, 12:15 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал в случае победы на выборах создать федеральное министерство по борьбе с нехваткой водных ресурсов. Об этом 3 мая сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на интервью главы правительства Индии.

В своем выступлении Нарендра Моди подчеркнул, что нехватка водных ресурсов, и в особенности питьевой воды, представляет существенную угрозу для национальной безопасности Индии. Для разрешения данной проблемы премьер-министр Индии выступил с инициативой учредить новое федеральное ведомство, которое получит название министерство водных мощностей («Джал шакти министри»). Основной задачей данного ведомства станет обеспечение оптимального использования водных ресурсов страны.

Напомним, что в настоящее время в Индии проходят всеобщие парламентские выборы. Голосование пройдет в семь этапов и завершится 19 мая.

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Зарубежная хроника
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