Глава МИД Индии: при Моди повысился авторитет Индии на мировой арене

Нью-Дели, , 12:09 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что благодаря усилиям премьер-министра Нарендры Моди наблюдается «стремительный рост» уважения к Индии со стороны мирового сообщества. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В подтверждение своих слов глава внешнеполитического ведомства Индии привела несколько примеров повышения авторитета страны на международной арене: приглашение Индии на конференцию «Организации исламского сотрудничества» вопреки протестам Пакистана, а также введение санкций ООН против пакистанского террориста и лидера «Джаиш-е-Мухаммад» Масуда Азхара. По мнению Сушмы Сварадж, именно усилия премьер-министра Индии Нарендры Моди стали залогом внешнеполитического успеха Индии.

Напомним, что 1 мая Совет безопасности ООН одобрил внесение Масуда Азхара в список международных террористов. Масуд Азхар выступил организатором нескольких крупных терактов на территории Индии: террористической атаки на Мумбаи в ноябре 2009 года, нападения на базу ВВС Индии в Патханкоте в 2016 году, а также теракта в Джамму и Кашмире 14 февраля 2019 года.