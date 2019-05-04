Министр водных ресурсов Индии сообщил об успехах в очищении 30% вод Ганга

Нью-Дели, , 13:01 — REGNUM Министр водных ресурсов Индии и лидер правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) Нитин Гадкари сообщил об успехах в очищении вод реки Ганг, которую индийцы считают священной. По сообщению индийского новостного издания «Адж так», с соответствующим заявлением политик выступил на митинге в округе Атнер, штат Мадхья-Прадеш, 3 мая.

В своем выступлении Нитин Гадкари подчеркнул, что его ведомство выполнило план по очищению Ганга на 30%. По словам министра водных ресурсов, именно усилия правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди позволили сделать воду реки Ганг «частично пригодной для питья». Высказывание Нитина Гадкари стало выпадом в сторону лидера оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) Приянки Ганди, которая в рамках предвыборной кампании ИНК демонстративно выпила воды из Ганга. Министр водных ресурсов заявил: «Хотя Приянка Ганди и использовала священную воду реки Ганг в избирательной кампании «Индийского национального конгресса», необходимо помнить, что пригодной для питья эта вода стала лишь благодаря правительству Нарендры Моди».

Напомним, что в настоящее время в Индии проходят всеобщие парламентские выборы. Голосование пройдет в семь этапов и завершится 19 мая.