Премьер Пакистана отрицает возможность введения президентской республики

Исламабад, , 11:55 — REGNUM 3 мая премьер-министр Пакистана Имран Хан провел встречу с ведущими журналистами страны, в ходе которой ответил на вопросы о политической и экономической ситуации.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Имран Хан решительно отверг предположения о том, что он и его правительство планируют преобразовать страну в президентскую республику. «Мы даже не задумывались над этим», — отметил премьер-министр. Несмотря на политический и экономический кризис, а также нестабильную обстановку в регионе, Имран Хан остается сторонником парламентской модели.

Несмотря на это, по словам премьер-министра, оппозиции не удастся заставить его подписать указ о национальном примирении, который должен снять обвинения в коррупции с видных оппозиционных деятелей. «Я не держусь за кресло премьера, но такой указ я не подпишу», — подытожил Имран Хан.