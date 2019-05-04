МВФ потребовал от Пакистана отказаться от всех налоговых льгот

Исламабад, , 12:30 — REGNUM Между правительством Пакистана и делегацией Международного Валютного Фонда (МВФ) продолжаются сложные переговоры о выделении кредита для спасения пакистанской экономики.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», в ходе переговоров МВФ выдвинул новые требования к Пакистану: повысить эффективность налогообложения. Для того чтобы удовлетворить требованиям международного кредитора, Пакистану придется улучшить систему взимания налога на добавленную стоимость. Кроме того, МВФ требует, чтобы Пакистан полностью отказался от всех налоговых льгот. Эта позиция противоречит планам пакистанского минфина, который хочет организовать в стране первые масштабные «налоговые каникулы».

Напомним, что Пакистан надеется получить кредит МВФ для спасения страны от кризиса дефицита платежного баланса. Несмотря на займы, выделенные правительствами ОАЭ и Саудовской Аравии, страна все еще нуждается в 6−7 миллиардах долларов для обслуживания внешнего долга и пополнения валютных резервов.