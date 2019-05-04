В Косово намерены создать Международный Трибунал по Сербии

Приштина, , 12:53 — REGNUM Спикер парламента Косово Кадри Весели сообщил, что он выдвигает инициативу о создании международного трибунала по Сербии, задачей которого будет осуждение преступлений, совершенных сербской армией во время Косовской войны.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Весели подчеркнул, что намерен довести эту инициативу до конца:

«Предпринятая мной инициатива будет реализована. Это связано со справедливостью, с будущим и с правом наших граждан».

Председатель парламента Косово заявил, что при реализации своей инициативы он будет сотрудничать с различными институтами Косово — полицией, гражданскими сообществами, обществами по розыску без вести пропавших — для того, чтобы установить личность виновных в совершении преступлений в отношении мирного населения и доказать, что сербское государство укрывает их.

В своих заявлениях косовский политик возлагает вину за убийство косовских албанцев непосредственно на Сербию:

«Вместо того чтобы страдать и плакать, мы, хотя бы как институты, должны действовать. Я начал это и доведу до конца — ответственность должна лежать на Сербии и не на ком ином. Во имя справедливости и Господа Бога мы доведем это до конца, и никто нас не остановит».