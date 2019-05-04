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Спикер парламента Косово: пошлина 100% будет снята по требованию США

Политика

Косово не хочет идти на уступки Сербии

Приштина, 4 мая 2019, 13:03 — REGNUM  Спикер парламента Косово Кадри Весели заявил, что введение пошлины 100% на сербские товары было одним из самых достойных актов косовского государства, однако действие пошлины необходимо приостановить, поскольку этого требует президент США Дональд Трамп, но только не потому, что этого требуют Сербия и ее президент Александр Вучич.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Весели считает необходимым приостановку действия пошлины на 120 дней:

«Мы не те, кому стоит перечить США, поэтому отмена пошлины связана не с тем, что того хотят Вучич и Сербия, но с тем, что этого требуют США».

По словам Весели, введение пошлины могло бы наносить Сербии убытки на сумму 600 миллионов евро в год (43,7 миллиарда рублей).

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Зарубежная хроника
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