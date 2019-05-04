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Президент Косово: «Сербов и косоваров разделяют реки крови»

Политика

Косово требует признания Сербией совершения геноцида по отношению к косовским албанцам

Президент Косово: «Сербов и косоваров разделяют реки крови»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Косово

Приштина, 4 мая 2019, 12:02 — REGNUM  Президент Косово Хашим Тачи дал интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel. Одной из главных тем интервью стали отношения между Косово и Сербией, а также между косоварами (косовскими албанцами) и сербами.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тачи заявил, что выступает против территориального обмена между Косово и Сербией или проведения границы по этническим критериям и считает решением проблемы смешанного расселения сербов и албанцев предоставление населенному сербами северу Косово и Прешевской долине в Сербии некоторого особого статуса.

При этом Тачи подчеркнул, что для заключения соглашения между Косово и Сербией необходимо установление единодушия между странами большой пятерки — США, Великобританией, Францией, ФРГ и Италией — и поддержка США, поскольку, по его словам, «сербов и косоваров разделяют реки крови».

Также президент частично признанной республики заявил, что требует признания Сербией совершения геноцида в отношении косовских албанцев. При этом Тачи, бывший полевой командир УЧК (освободительной армии Косово), заявил, что УЧК не совершала военных преступлений — в них виноваты лишь отдельные индивиды: «13 000 погибших, 400 инцидентов резни, 20 000 изнасилований, 1300 убитых детей — Сербия является виновницей и инициатором этого организованного геноцида в Косово. Международное правосудие, суд в Гааге потерпели поражение в случае Сербии. Это единственная причина того, что Белград ещё может отрицать эти преступления».

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Зарубежная хроника
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