Приштина, Косово, , 12:21 — REGNUM

2 мая прошло ad hoc заседание парламента Косово, посвященное рассмотрению проекта резолюции по геноциду, преступлениям против человечества и военным преступлениям, совершенным в Косово, а также проекта резолюции по преступлениям, совершенным прежним государственным режимом Сербии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, решение о формировании парламентской комиссии ad hoc об осуждении военных преступлений, совершенных государственным режимом Сербии по отношению к народу Косово, было принято 15 апреля по предложению депутата Биляла Шерифи, депутата от партии Социал-демократическая инициатива для Косово, возглавляемой заместителем премьер-министра и одновременно главой МИД Косово Бехджетом Пацолли.

Этой весной, в годовщину бомбардировок Сербии НАТО, представители всех политических сил Косово — и партии, входящие в правящую коалицию, и оппозиция — активно выступают с требованиями об осуждении преступлений сербского государства. Спикер парламента Косово Кадри Весели обратился с письмами к парламентам «дружественных Косово государств», а также к Сенату США, в которых призвал их принять резолюции, осуждающие преступления сербского государства против косовского народа.