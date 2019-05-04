Суббота, 4 Мая 2019 года
12:58:15 МСК

Оппозиция Македонии: переговоры о вступлении страны в ЕС начнутся осенью

Политика

По мнению Горданы Сильяновски-Давковой, отсутствие независимой судебной системы помешает вступлению Северной Македонии в ЕС

Скопье, 4 мая 2019, 12:32 — REGNUM  В ходе встречи с избирателями в Прилепе кандидат на пост президента Северной Македонии от крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ — Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство — Гордана Сильяновска-Давкова заявила, что, по ее мнению, начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС будет перенесено на осень.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ВМРО-ДПМНЕ считают, что, обещая начало переговоров о вступлении в ЕС в июне этого года, премьер-министр Зоран Заев и кандидат от власти Стево Пендаровски обманывают население, чтобы получить преимущество на выборах.

По мнению Сильяновски-Давковой, профессора юридических наук, вступление в ЕС невозможно без формирования независимой судебной системы. Кандидат от ВМРО напомнила, что в ЕС уже испытали неприятный опыт после присоединения Венгрии и Румынии, в которых имелись серьезные проблемы в сфере правосудия, и призвала учиться на чужих ошибках.

Напомним, второй тур президентских выборов в Северной Македонии состоится 5 мая. Явка в первом туре составила всего 41%, в то время как для избрания кандидату необходимо набрать свыше 50% голосов всех зарегистрированных избирателей.

В случае провала выборов премьер Зоран Заев предложил внести в Конституцию страны изменения, в соответствии с которыми президент будет избираться парламентом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить