Скопье, Северная Македония, , 11:33 — REGNUM

Глава самой крупной греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис заявил, что в случае прихода к власти его партия будет стремиться «смягчить» последствия Преспанского соглашения — то есть предотвратить вступление Северной Македонии в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мицотакис назвал соглашение с Северной Македонией «крайне проблематичным», поскольку в нем, помимо прочего, признается существование македонского языка и македонской народности.

«Это подпитывает национализм и ирредентизм в таком чувствительном регионе, как Балканы», — заявил Мицотакис.

Глава «новых демократов» также добавил, что данное соглашение не соответствует интересам Греции, поскольку большая часть населения выступает против него. Оппозиционеры намерены заблокировать вступление Северной Македонии в Евросоюз:

«Мы будем бороться, чтобы смягчить негативные последствия этого соглашения и защитить наше государство от тех последствий и опасностей, которые влечет за собой это соглашение. Поэтому мы никогда не откажемся от права вето в Европейском союзе».