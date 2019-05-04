Что итальянские католики увидели на Пасху в России

Станислав Стремидловский, , 11:21 — REGNUM

В эти пасхальные дни в России гостит делегация из более сотни итальянских католиков. В нашу страну прибыла с «историческим визитом», как указывают сами католики, делегация Римской епархии во главе с кардиналом — викарием Рима Анджело Де Донатисом и епископами Гуерино Ди Тора, Даниеле Либанори, Паоло Сельвададжи, Джанпьеро Пальмьери, Джузеппе Мани и Пьеро Марини. Паломничеством руководят профессор Папского восточного института отец Джермано Марани и профессор богословия в Папском Григорианском университете в Риме Микелина Теначе.

Как сообщает пресс-служба архиепархии Божией Матери в Москве, гости побывали в столичном кафедральном соборе, где встретились со своими российскими единоверцами. «Я благодарю Господа за этот опыт, который мы переживаем вместе, и действительно чувствуем, что желаем быть паломниками и с бóльшим усердием следовать за Господом», — сказал Де Донатис в проповеди на мессе, которую он возглавил в кафедральном соборе утром 30 апреля. — Здесь мы просим Господа о благодати, чтобы устремить наш взор на Воскресшего, потому что так мы откроем подлинное качество любви, той любви, которая дает жизнь, той любви, которая унижает, смиряет себя, чтобы разделить путь и страдания человека. В этой евхаристии я хотел бы просить для всех нас об этом даре смирения. Русские отцы всегда хранили в сердце это измерение смирения, потому что именно эта добродетель более всего делает нас похожими на Христа».

1 мая группа посетила Сретенский монастырь, где прошла встреча с монашеской общиной, а молодежный хор исполнил для гостей пасхальные песнопения и украинские народные песни. Русские паломники, находившиеся в монастыре одновременно с римскими пресвитерами, спели тропарь Пасхи, а итальянские священники ответили гимном Regina Caeli. «Я думаю, — прокомментировал корреспонденту Vatican news кардинал, — что для всех нас это поистине великий пасхальный дар. Мы созерцаем свет Воскресения прежде всего посредством встреч с этой Церковью, с собратьями, с монахами. Мы восхищены необычайным гостеприимством, благодаря которому чувствуем себя как дома. Не один раз мы слышали от них приглашение — приезжайте еще, потому что это ваш дом».

А 3 мая в Троице-Сергиевой лавре паломников из Италии принял предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обращаясь к делегации, он заявил: «Я очень ценю то, что клирики города Рима во главе с владыкой кардиналом, викарием Рима, прибыв в Троице-Сергиеву лавру, именно в Пасхальные дни посещают Русскую церковь. Пасха — лучшее время, чтобы приехать в Россию и понять русскую душу. Огромное количество людей посещает ночные службы, атмосфера праздника присутствует не только в семьях, но и на улице. И мы, конечно, радуемся тому, что произошло такое возрождение религиозной жизни после десятилетий тяжких гонений». Патриарх напомнил, что в «последние годы в отношениях между нашими Церквами наблюдается, несомненно, положительная динамика развития», и особо подчеркнул «важность встречи в Гаване» с папой Римским Франциском.

Помимо того, предстоятель воспользовался моментом, чтобы «поблагодарить итальянскую епископскую конференцию за доброе отношение к присутствию Русской православной церкви в Италии». Патриарх Кирилл не в первый раз выделяет Италию как страну, с которой Россию и русское православие связывает очень многое. Напомним, что в апреле 2017 года он принимал в Даниловом монастыре итальянского президента Серджо Маттареллу. Как заявил патриарх, у русских людей особое отношение к Италии, ее народу и культуре. «Эта симпатия возникла не в последнее время: еще в XV веке царь Иоанн III пригласил итальянских архитекторов, чтобы они строили соборы на территории Кремля», — подчеркнул Кирилл. Речь шла об инженере Аристотеле Фьораванти, которого заманивали к себе венгерский король Матьяш I Корвин и османский султан Мехмед II Фатих, завоевавший в 1453 году Константинополь. Султан хотел сделать из города столицу новой Римской империи, зазывая в него литераторов и художников, но уже под знаком ислама.

Однако папа Римский Сикст IV поддержал русского царя Ивана III и отправил Фьораванти в Москву, где тот построил Успенский собор в Кремле. Кстати, год назад делегация итальянских католиков посещала Стамбул. Не сомневаемся, что они и там получили множество позитивных эмоций. Но есть разница между мусульманским городом и христианским. Отец Марони, рассказывая о пребывании в Москве сегодня, отмечает, что в первый день итальянцы «посетили Кремль с его соборами, а днем продолжили гулять по Красной площади с ее храмом Василия Блаженного. Все покрыто лесами, потому что город готовится к празднованию 9 мая, то есть Дню Победы во Второй мировой войне». Затем гости побывали в храме Христа Спасителя и сыграли там на колоколах. «Это было так весело!» — восклицает отец Марони. В Стамбуле колокольного звона Айя-София не слышала слишком долго.

В целом же скажем, что такого рода визиты итальянских католиков — это очень полезное и хорошее дело. Ведь с Италией и Ватиканским холмом нас, Россию, связывает очень много веков.