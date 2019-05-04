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В Раде назвали условия, при которых русские и украинцы «станут братьями»

Политика

Братство в Киеве связывают с вассальной зависимостью

Киев, 4 мая 2019, 11:02 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Иван Крулько считает, что русские и украинцы снова станут братьями только после того, как Украина согласится стать «вассалом» России. Об этом депутат заявил в эфире телеканала «NewsOne».

Крулько констатировал, что позиции Киева и Москвы кардинально расходятся и обвинил Россию в том, что она якобы пытается «восстановить империю».

«Мы мечтаем быть независимыми и именно в этом наша идеологическая размерность, которая будет всегда между нами. Если мы согласимся быть вассалами России и согласимся с потерей независимости, то мы снова для них станем братским народом», — сказал Крулько.

Далее депутат обвинил Россию в «подлом нападении» на Украину и заявил, что Москва якобы вела «разного рода войны» против Украины ещё до «прямого нападения». Крулько также подчеркнул, что он полностью согласен с заявлением избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что у России и Украины общего осталось одна только граница.

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Отношения Украины и России
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