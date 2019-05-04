CNN бросается на Трампа за его звонок Путину

Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Журналисты телеканала CNN выражают крайнее возмущение тем, что президент США Дональд Трамп решил позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и за полтора часа разговора ни разу не обсудил с ним «российские вмешательство» в президентские выборы 2016 года.

«Президент звонит Путину и говорит с ним час-полтора и за это время так и не смог поднять одну-единственную проблему? <…> Вероятно, он решил, что отчет по России шутка?» — возмущается журналистка CNN Эри Бернетт.

Она отметила, что Путин и Трамп беседовали впервые после того, как был опубликован доклад специального прокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России».

Другую журналистку CNN Лору Джарретт возмутило, что президенты России и США якобы пошутили на эту тему. Напомним, что ранее Трамп заявил, что у него вызвало улыбку заявление российского лидера о том, что и так знал, что сговора американского президента с Россией не было.

«Похоже, президент не только не намерен это обсуждать, но и не собирается что-либо предпринимать по этому поводу в будущем», — отмечает она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США разворачивается очередной акт внутриполитической драмы под название «российское вмешательство» в выборы президента 2016 года.

Спецпрокурор Мюллер завершил свое расследование и передал всеобъемлющий доклад генеральному прокурору Уильяму Барру, а тот представил его в Конгрессе. Однако демократы в Конгрессе заявили, что Барр мог отредактировать доклад Мюллера, и сам Мюллер также допустил такую возможность.