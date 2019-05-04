Коломойский стремительно теряет влияние на Зеленского — политолог

Киев, , 08:58 — REGNUM Украинский олигарх Игорь Коломойский, который был одним из спонсоров предвыборной кампании Владимира Зеленского, стремительно теряет влияние на избранного президента. Об этом 3 мая заявил в интервью порталу «Политнавигатор» украинский политолог Сергей Белашко.

По мнению Белашко, о потере влияния Кломойского свидетельствуют различия в антироссийской риторике Зеленского, который фактически копирует действующего главу государства Петра Порошенко, и самого Коломойского, который якобы делает «пророссийские» заявления.

Напомним, что Зеленский и во время предвыборной кампании, и уже после победы неоднократно заявлял, что Россия и её президент Владимир Путин для Украины — враги. Также Зеленский говорил, что общего у Украины и России осталась одна только государственная граница. По сути, Зеленский подтверждает все константы политики его предшественника Петра Порошенко. Коломойский же назвал происходящее на Украине гражданской войной, хотя также обвинил в её развязывании Россию.

По мнению Белашко, разница в риторике свидетельствует о том, что Коломойский влияние на Зеленского теряет. А вот наибольшим влияние на избранного президента, по информации Белашко, обладает другой украинский олигарх, Виктор Пинчук, который является зятем второго президента Украины Леонида Кучмы.

По словам Белашко, фактически формированием команды Зеленского сейчас занимается Пинчук.

Политолог утверждает, что Пинчук настраивает Зеленского на активные контакты с транснациональными финансовыми элитами, а также с украинскими политиками, которые пришли к власти после госпереворота в 2014 году, то есть с лидерами майдана, которых Порошенко смог отстранить от кормила власти.

Для Коломойского этот расклад неприемлем, и он хотел бы сформировать большую коалицию во главе с Зеленским совместно с партией Юлии Тимошенко, а также несколькими другими партиями, лояльными олигарху.