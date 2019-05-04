Нидерланды выдали властям США украинского хакера

Амстердам, , 04:50 — REGNUM Украинский гражданин Алексей Иванов, обвиняемый в киберпреступлениях, экстрадирован из Нидерландов в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном американским минюстом.

Власти США подозревают 31-летнего украинца в распространении по сети вредоносных программ, которые позволяли проникать в компьютеры пользователей. Иванов и его сообщники, по версии следствия, за вознаграждение позволяли третьим лицам получать частичный доступ к взломанным компьютерам.

Предположительно, украинский хакер имеет отношение к атакам, затронувшим миллионы компьютеров. Его задержали в Нидерландах в октябре 2018 года.

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