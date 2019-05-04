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Путин поручил ввести налоговый вычет на физкультуру

Политика

Будет установлен предельный размер вычета

Москва, 4 мая 2019, 04:37 — REGNUM  Законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги, должны быть разработаны и внесены в Госдуму до 2 декабря. Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина правительству, опубликованном пресс-службой Кремля.

Глава государства поручил установить социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме, которая была уплачена за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Предельный размер такого вычета должен быть определен.

Как сообщало ИА REGNUM, о разработке Минфином России законопроекта о налоговом вычете по расходам на спортивно-оздоровительные услуги стало известно в январе. Налоговый вычет на фитнес предлагается осуществлять по той же схеме, что и вычеты за оплату медицинских и образовательных услуг.

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