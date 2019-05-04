Консерваторы провалились на выборах в Англии

Лондон, , 03:52 — REGNUM Болезненное поражение потерпела британская Консервативная партия на выборах в органы местного самоуправления в Англии и Северной Ирландии. Тори потеряли 1 335 депутатских мандатов в английских региональных советах, передает телеканал Sky News.

По итогам окончательного подсчета голосов, консерваторы показали худший результат с 1995 года. Тогда партия, возглавляемая Джоном Мейджором, лишилась более чем 2 тыс. депутатских мандатов, тогда как лейбористы обзавелись более 1,8 тыс. мандатов.

Поражение тори на выборах 2 мая оказалось серьезнее прогнозов. Они потеряли контроль над 49 местными советами в Англии, располагая только 93 из 248 советов.

Итоги выборов говорят о разочаровании британцев политикой партии, которая так и не смогла вывести из тупика переговоры об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, отмечает телеканал. Лидером Консервативной партии является премьер-министр страны Тереза Мэй.

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