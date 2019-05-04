Суббота, 4 Мая 2019 года
03:48:45 МСК

Президенты США и Словакии сообща осудили «Северный поток — 2»

Политика

Трамп и Пеллегрини назвали газопровод «геополитическим оружием»

Вашингтон, 4 мая 2019, 03:39 — REGNUM  Неприятие проекта газопровода «Северный поток — 2» выразили президенты США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини в совместном заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне. Лидеры поддержали реверсные поставки газа на Украину, следует из заявления.

Трамп и Пеллегрини подчеркнули, что по-прежнему твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность и энергетическую безопасность Украины, включая словацкие реверсные поставки Киеву топлива.

Проект «Северный поток — 2» американский и словацкий лидеры назвали «геополитическим оружием». Они также заявили, что антироссийские санкции должны продолжать свое действие до «полного выполнения» Москвой минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Северный поток — 2» от побережья России через Балтийское море до Германии пройдут две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Компания «Газпром» планирует завершить строительство газопровода в 2019 году.

Читайте также:

Посол США в Германии пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

«Газпром» надеется завершить «Северный поток — 2» к концу 2019 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить