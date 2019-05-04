Президенты США и Словакии сообща осудили «Северный поток — 2»

Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Неприятие проекта газопровода «Северный поток — 2» выразили президенты США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини в совместном заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне. Лидеры поддержали реверсные поставки газа на Украину, следует из заявления.

Трамп и Пеллегрини подчеркнули, что по-прежнему твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность и энергетическую безопасность Украины, включая словацкие реверсные поставки Киеву топлива.

Проект «Северный поток — 2» американский и словацкий лидеры назвали «геополитическим оружием». Они также заявили, что антироссийские санкции должны продолжать свое действие до «полного выполнения» Москвой минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Северный поток — 2» от побережья России через Балтийское море до Германии пройдут две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Компания «Газпром» планирует завершить строительство газопровода в 2019 году.

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