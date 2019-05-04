Европа позволяет России «немыслимое», заявил посол США в Германии

Берлин, , 02:42 — REGNUM «Немыслимое» отношение к России в Европе раскритиковал американский посол в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus. При этом дипломат перечислил бездоказательные обвинения западных стран в адрес Москвы.

Так, Гренелл заявил о якобы «оккупированном» Россией Крыме, поставил в вину Москве катастрофу малайзийского «Боинга» в Донецкой области Украины, вмешательство в зарубежные выборы и применение химического оружия. То, что Европа позволила всё это России, звучит абсурдно, но именно так и было, подчеркнул дипломат.

«Это просто немыслимо!» — заявил Гренелл.

Как сообщало ИА REGNUM, Гренелл также раскритиковал проект газопровода «Северный поток — 2», который якобы сделает страны ЕС «зависимыми от России». Американский дипломат заявил, что участвующим в строительстве газопровода компаниям грозят санкции.

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