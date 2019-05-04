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Европа позволяет России «немыслимое», заявил посол США в Германии

Политика

Дипломат перечислил бездоказательные обвинения западных стран в адрес Москвы

Берлин, 4 мая 2019, 02:42 — REGNUM  «Немыслимое» отношение к России в Европе раскритиковал американский посол в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus. При этом дипломат перечислил бездоказательные обвинения западных стран в адрес Москвы.

Так, Гренелл заявил о якобы «оккупированном» Россией Крыме, поставил в вину Москве катастрофу малайзийского «Боинга» в Донецкой области Украины, вмешательство в зарубежные выборы и применение химического оружия. То, что Европа позволила всё это России, звучит абсурдно, но именно так и было, подчеркнул дипломат.

«Это просто немыслимо!» — заявил Гренелл.

Как сообщало ИА REGNUM, Гренелл также раскритиковал проект газопровода «Северный поток — 2», который якобы сделает страны ЕС «зависимыми от России». Американский дипломат заявил, что участвующим в строительстве газопровода компаниям грозят санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США в Германии пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

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