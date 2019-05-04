США пригрозили Ирану санкциями за расширение АЭС в Бушере

Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Новые ограничения против Ирана могут ввести США из-за расширения АЭС в Бушере и вывоза из Исламской Республики обогащённого урана. Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США.

В Вашингтоне подчеркнули, что расширение иранской атомной электростанции в Бушере за пределы существующего реакторного блока может повлечь за собой санкции с 4 мая. Санкции также грозят Тегерану за передачу обогащённого урана за пределы страны в обмен на урановую руду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Мик П. Малрой перечислил угрозы в пяти различных сферах, исходящие от Ирана. На первое место представитель Пентагона поставил возможность получения Тегераном ядерного оружия и заявил, что у властей США есть план, как этого не допустить.

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