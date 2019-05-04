Суббота, 4 Мая 2019 года
01:49:03 МСК

Россия готова поставлять Турции истребители Су-57

Политика

Москва согласна на переговоры

Москва, 4 мая 2019, 01:38 — REGNUM  Российская сторона готова сотрудничать с Турцией в части поставок новейшего отечественного истребителя Су-57. Об этом заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в интервью турецкому агентству Anadolu.

Он назвал Турцию «привлекательным рынком» для российского боевого самолета пятого поколения Су-57. Если Анкара проявит интерес к закупкам таких истребителей, Москва готова к сотрудничеству, добавил Чемезов.

Глава Ростеха отметил также, что документы, разрешающие поставки новейшего истребителя за рубеж, уже согласованы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США заблокировали участие Турции в проекте истребителя пятого поколения F-35 из-за поставок Анкаре российских систем ПВО С-400 «Триумф». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что при исключении Анкары американскую программу по созданию и приобретению F-35 ждет полный провал.

Читайте также: Россия и Турция начали консультации по истребителям пятого поколения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить