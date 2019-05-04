Россия готова поставлять Турции истребители Су-57

Москва, , 01:38 — REGNUM Российская сторона готова сотрудничать с Турцией в части поставок новейшего отечественного истребителя Су-57. Об этом заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в интервью турецкому агентству Anadolu.

Он назвал Турцию «привлекательным рынком» для российского боевого самолета пятого поколения Су-57. Если Анкара проявит интерес к закупкам таких истребителей, Москва готова к сотрудничеству, добавил Чемезов.

Глава Ростеха отметил также, что документы, разрешающие поставки новейшего истребителя за рубеж, уже согласованы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США заблокировали участие Турции в проекте истребителя пятого поколения F-35 из-за поставок Анкаре российских систем ПВО С-400 «Триумф». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что при исключении Анкары американскую программу по созданию и приобретению F-35 ждет полный провал.

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