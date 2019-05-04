В Раду внесен законопроект с датой инаугурации Зеленского

Киев, , 00:53 — REGNUM Проект постановления о торжественной присяге нового президента Украины Владимира Зеленского 19 мая зарегистрирован в Верховной раде. Сообщение об этом опубликовано на сайте украинского парламента.

Отмечено, что проект документа внес 3 мая внефракционный депутат Рады Сергей Мищенко. Предполагаемая дата вступления Зеленского в должность главы государства указана в названии проекта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая, после публикации итогов президентских выборов на Украине в газете «Правительственный курьер», Зеленский официально стал избранным президентом страны. Во втором туре выборов он обошел действующего лидера Петра Порошенко с результатом 73,22% голосов против 24,45%. С этого дня отсчитывается тридцатидневный срок, в течение которого новый президент должен принести присягу на верность украинскому народу.

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко выразила уверенность, что постановление о дате инаугурации будет принято в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая.

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