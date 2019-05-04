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Молдавия и «восточные партнеры» едут на саммит Вышеградской четверки

Политика

В Братиславе обсудят будущее “Восточного партнерства”

Кишинёв, 4 мая 2019, 00:16 — REGNUM  В столице Словакии Братиславе 6 мая состоится совместное заседание министров иностранных дел государств-членов Вышеградской четверки, «Восточного партнерства» и Румынии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, республику на этой встрече будет представлять глава МИД Тудор Ульяновский.

На встрече, как отмечается, будет обсуждаться будущее проекта «Восточного партнерства», в который помимо Молдавии входят Украина, Грузия, Азербайджан, Армения и Белоруссия.

Кроме того в Братиславе молдавский министр Ульяновский проведет двусторонние встречи с некоторыми коллегами.

В Вышеградскую четвёрку, напомним, входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Организация была создана в 1991 году в венгерском городе Вышеград.

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«Восточное партнерство»
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