Молдавия и «восточные партнеры» едут на саммит Вышеградской четверки

Кишинёв, , 00:16 — REGNUM В столице Словакии Братиславе 6 мая состоится совместное заседание министров иностранных дел государств-членов Вышеградской четверки, «Восточного партнерства» и Румынии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, республику на этой встрече будет представлять глава МИД Тудор Ульяновский.

На встрече, как отмечается, будет обсуждаться будущее проекта «Восточного партнерства», в который помимо Молдавии входят Украина, Грузия, Азербайджан, Армения и Белоруссия.

Кроме того в Братиславе молдавский министр Ульяновский проведет двусторонние встречи с некоторыми коллегами.

В Вышеградскую четвёрку, напомним, входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Организация была создана в 1991 году в венгерском городе Вышеград.