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Трамп: США намерены наладить торговлю с Россией

Политика

3 мая президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры

Вашингтон, 3 мая 2019, 23:21 — REGNUM  Власти США готовы развивать двустороннюю торговлю с Российской Федерацией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Мы (власти США) намерены вести торговлю в больших объемах с Россией», — сказал Трамп, комментируя прошедшие 3 мая телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран в ходе беседы обменялись мнениями о ситуациях на Украине, в КНДР и Венесуэле.

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Российско-американские отношения
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