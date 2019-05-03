Пятница, 3 Мая 2019 года
23:09:00 МСК

Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

Политика

«Считаем ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия»

Нью-Йорк, США, 3 мая 2019, 22:34 — REGNUM  Поддерживать усилия других государств по немедленному запрещению ядерного оружия не готовы в Российской Федерации. С таким заявлением выступила делегация РФ на третьей сессии подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по тематике ядерного разоружения в Нью-Йорке.

«Уважительно относимся к их (стран) позиции и понимаем её побудительные мотивы, — говорится в тексте заявления российской делегации, обнародованном на сайте МИД РФ. — Вместе с тем, считаем ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия».

В тексте выступления говорится, что данная инициатива подрывает ДНЯО, провоцирует нарастание противоречий между его участниками, а также не способствует ядерному разоружению.

Напомним, 17 марта глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан сообщил, что Российская Федерация не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия.

Читайте также: Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерное оружие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить