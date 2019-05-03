Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

Нью-Йорк, США, , 22:34 — REGNUM Поддерживать усилия других государств по немедленному запрещению ядерного оружия не готовы в Российской Федерации. С таким заявлением выступила делегация РФ на третьей сессии подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по тематике ядерного разоружения в Нью-Йорке.

«Уважительно относимся к их (стран) позиции и понимаем её побудительные мотивы, — говорится в тексте заявления российской делегации, обнародованном на сайте МИД РФ. — Вместе с тем, считаем ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия».

В тексте выступления говорится, что данная инициатива подрывает ДНЯО, провоцирует нарастание противоречий между его участниками, а также не способствует ядерному разоружению.

Напомним, 17 марта глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан сообщил, что Российская Федерация не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия.

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